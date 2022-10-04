Maltepe'de ortalığı ayağa kaldıran gece: 'Kızların hesabı bize ait'
İstanbul'un Maltepe ilçesinde alkollü bir mekanda hesap isteyen gençlere, yan masadan gelen ‘Kızların hesabını biz öderiz’ sözü sonrası tartışma çıktı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak’ta, 3 Ekim Pazartesi akşam saat 22.00 sıralarında; alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile ‘Kızların hesabını biz öderiz’ diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı.
PERSONEL ARAYA GİRDİ
Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu.
Görüntülerde, taraflar arasına işletme personelinin girdiği, tartışmayı gören müşterilerden bazılarının ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.
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