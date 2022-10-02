KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖABT puanı nasıl hesaplanır?

02 Ekim 2022 Pazar, 12:38

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) süreç Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına geldi. Devlet kadrosunda yerleşmek isteyen adaylar, 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumunu tamamladılar. Sınavdan çıkan adaylar ise, sınav sonuçlarına dair yoğun bir merak içerisindeler. İşte, adayların aradığı cevaplar...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2022 KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılamadı. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ÖABT sınav sorularının 2 Ekim'de akşam saatlerinde erişime açılması öngörülüyor.

ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.