Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

Maltepe’de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 03:46
Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi
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Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığı görülen kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezime bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.


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