Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi
Maltepe’de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığı görülen kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezime bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
İlgili Haberler
- İçişleri Bakanlığı'nın şüpheli ölümleri yok saydığı veriler tepki çekti: ‘AKP kadını değersiz görüyor'
- Erzurum'da araştırma görevlisinin şüpheli ölümü: Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen Gölveren yaşamını yitirdi
- İstanbul’da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü: Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
-
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu