Maltepe'deki 'hafriyat kamyonu' dehşetinde yaralanan polis memuru Lütfi Baykar şehit oldu

Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:14

Güncelleme: 13.11.2023 - 07:14

İstanbul Maltepe'de 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait harfiyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar vermiş ve denetim yapan polis ekiplerine çarparak 1'i polis memuru 3'ü bekçi toplam 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan polis memuru Lütfi Baykar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru bugün saat 08.00'de Maltepe ilçesinde bulunan Cevizli Emre sokaktaki evine getirilip helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülecek.

Burada yapılacak törenin arından defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderilecek.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonrası ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 20 Ekim'de görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, bugün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.