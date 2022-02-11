Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi
Malatya’da mamadan zehirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2’si yaşamını yitirdi. Birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.
Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.
ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, yaşamını yitiren 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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