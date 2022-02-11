Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi.Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.

İHA
11 Şubat 2022 Cuma, 13:31
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
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Sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda seyir halinde olan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. 

Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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