Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi.Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.
Sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda seyir halinde olan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.
Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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