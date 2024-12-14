Mamak Barınağı'nda korkunç görüntüler! 'Köpekler açlıktan birbirlerini yedi' iddiası...

Mamak Belediyesi’ne ait barınakta köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar nedeniyle öldüğü ve birbirlerini öldürdüğü iddia edildi. Hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi çağrısında bulundu ve muhalefete de seslendi.

Mamak Barınağı'nda korkunç görüntüler! 'Köpekler açlıktan birbirlerini yedi' iddiası...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:58

Ankara Mamak Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara yönelik kötü muameleye dair videolar sosyal medyada yayınlandı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy’un paylaştığı videolarda, barınaktaki köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü.

Videolarda, köpeklerin açlıktan birbirlerini yemek zorunda kaldıkları belirtildi. Keza videolarda, köpeklerin sağlıksız halleri ve kemikleriyle belirginleşen zayıf vücutları da görünür şekilde yer aldı.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gürsoy, barınak görevlilerinin hayvan hakları savunucularını içeri almadığını söyleyerek başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere herkesi barınağa çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Mamak Belediyesi, daha önce de sokakta yaşayan küpeli köpekleri "saldırgan" oldukları iddiasıyla keyfi şekilde alıkoymuş ve Avukat Tuğba Gürsoy’dan şikâyetçi olmuştu.


Etiketler: #Barınak #Mamak Belediyesi

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