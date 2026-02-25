Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: 'Okullara 'gönüllülük' adı altında günlük dinsel proje yağıyor'

Son dönemde okullardaki Ramazan etkinlikleri laiklik tartışmalarını gündeme getirdi.

Laiklik savunuculuğunun bir suç gibi gösterilmesine karşı çıkan Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak "Haklarımız Anayasaldır. Laik ve bilimsel eğitimi savunuyoruz" isimli basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Ortak açıklamayı Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Rukiye Ercan Kara okudu.

Açıklamada MEB tarafından yürütülen okullardaki ramazan etkinlikleri 'eğitim kurumlarını belirli inanç pratiklerinin uygulama alanına dönüştüren etkinlikler' olarak nitelendirildi.

Ek olarak Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Hikmet Yolculuğu" programından da söz edilen açıklamada, "Yerelde de bu uygulamaları genişletmeye dönük projeler devreye sokulmaktadır. Okullara günlük dinsel proje yağıyor. “Gönüllülük” adı altında dayatılan, listeler ve raporlarla fiilen zorunlu hâle getirilen bu uygulamalar eğitim ortamını pedagojik ve bilimsel temelden uzaklaştırmaktadır. Bu uygulamalarla birlikte inanç konuları öğrenciler arasında artık daha fazla konuşulur ve tartışılır hâle gelmiştir. Bu durum, farklı düşünen öğrencilerin kendilerini dışlanmış ya da yalnızlaşmış hissetmelerine yol açabilmektedir" denildi.

'DİNİ PRATİKLER SAYGIDEĞERDİR, OKUL İBADET YERİ DEĞİLDİR'

Toplumun dini pratiklerinin saygıdeğer olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bireyler bunları yaşamlarının içinde özgürce yerine getirebilir. Ancak okul; ibadetlerin sahnelendiği bir alan değil, bilginin ve kültürün aktarıldığı kamusal bir kurumdur. İnanç ve ibadet bireyin mahrem alanına aittir ve kamusal okul bu sınırı korumakla yükümlüdür. Eğitimin temel amacı çocukları iyi insan olma yolunda desteklemek, düşünmeyi, sorgulamayı ve farklılıklara saygıyı öğretebilmektir. Bu ise tek tipleştirici kalıplarla değil, çoğulcu bir eğitim anlayışıyla mümkündür. Devlet okulları hiçbir inanç yorumunun tekeline bırakılmayacak kadar kamusal, kapsayıcı ve eşitlikçi kurumlardır. Eğitim ortamı; belirli bir mezhebin ya da inanç yorumunun görünür kılındığı değil, tüm öğrencilerin eşit ve özgür biçimde var olabildiği ortak bir kamusal zemin olmak zorundadır" ifadelerine yer verildi.