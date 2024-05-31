Mamak Müftülüğü, pazar günkü LGS öncesi öğrencileri camiye çağırdı

Eğitimci Apaydın, öğrencilerin ÇEDES projesiyle MEB eliyle istismar edildiğini vurgulayarak “MEB, başta kendisini sonra da okullarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir uzantısı yaptı" dedi.

Figen Atalay
Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00
Mamak Müftülüğü, pazar günkü LGS öncesi öğrencileri camiye çağırdı
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Ankara Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara gönderilen yazıyla, 2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler dua için sabah namazında camiye çağrıldı. 

Tüm resmi ve özel okul müdürlüklerine, şube müdürü Ahmet Fevzi Özdemir imzasıyla yollanan yazı şöyle: 

“Mamak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün ÇEDES yıl sonu kültür şenlikleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü LGS’ye gidecek öğrencilere moral ve motivasyon açısından Mamak Merkez Camii’nde, sabah namazı, Kuranı Kerim Tilaveti, namaz, tesbihat ve dua ile ‘Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız’ programı gerçekleştirileceğine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiş olup öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

UTANÇ VERİCİ

Eğitimci Ali Apaydın, “Amacı akademik ve pedagojik olgunlaşmayı ölçmek olan LGS öncesinde 8. sınıf öğrencilerinin eğitim pratikleri içinde hiçbir yeri olmayan böyle bir etkinliğe ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından teşvik edilmesi, 21. yüzyıl Türkiye’si adına en hafif ifadeyle utanç vericidir!” dedi.

ÇEDES projesiyle 13-14 yaşındaki öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı eliyle istismar edildiğini vurgulayan Apaydın, “Bu projeyi ısrarla sürdüren MEB, başta kendisini sonra da okullarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir uzantısı yaptı adeta. Artık öğrencilerin en az evleri kadar güvende oldukları yer olan okullar, maalesef öğrencilerin eğitim hayatını tehdit eden mekânlar olmaya başladı. Çok üzücü! Okullarımızda gerçekten çok zor günler yaşıyoruz” yorumunu yaptı.


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