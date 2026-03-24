Mamak’ta ilkokul öğrencilerine ekolojik eğitim

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Ekolojik Köy’de düzenlediği eğitim programlarıyla 3. ve 4. sınıf öğrencileri doğa bilinci, arıcılık, ekolojik yaşam ve sürdürülebilir tarım alanlarında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alırken Mamak dışından gelen okulların da katılımıyla ekolojik eğitim ağı her geçen gün büyüyor.

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak ve çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Gökçeyurt Ekolojik Köy’de eğitim programları düzenliyor. Program kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencileri, doğa ve ekoloji temelli eğlenceli eğitimlerle buluşuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler; çevreyi tanıma, doğayı koruma, ekolojik yaşamı keşfetme ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi ediniyor. Gökçeyurt Ekolojik Köy’de düzenlenen program kapsamında öğrenciler, tohum ambarı, arıcılık atölyesi ve tarım alanlarını gezerek doğanın işleyişini yerinde gözlemliyor.

Video gösterimiyle teorik bilgiler alan çocuklar, ardından atölyelerde uygulamalı çalışmalara katılıyor. Mamak Belediyesi tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında öğrenciler, ATİKO aracı içerisinde geri dönüşümün önemi, atıkların ayrıştırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendiriliyor. Eğitici ve interaktif içeriklerle desteklenen programda çocuklar, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu uygulamaları yakından tanıma fırsatı buluyor