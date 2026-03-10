Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan yardımcısı da aralarında 36 gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 10:30:00
DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik ‘suç örgütü kurma’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturmada daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Manavgat'ta ‘rüşvet’, ‘zimmet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddialarıyla geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı.

 

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

 

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski belediye başkan yardımcısı O.E.D., yapı kontrol müdürü M.Y. ile belediye çalışanları, müteahhitler, otel sahiplerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli bu sabaha karşı jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

 

Aynı soruşturmada eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. 

