Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 3 kişi daha tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA BİR İŞ İNSANI VAR

Adliyeye sevk edilen 5 kişi arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklanırken, diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a çıktı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.