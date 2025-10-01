Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme!

1.10.2025 13:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' iddialarıyla aralarında tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu 'rüşvet', 'yolsuzluk' ve 'zimmete para geçirme' iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda 4 Temmuz'da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında yer aldığı 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınanlardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

İlgili Konular: #manavgat belediyesi #iddianame

Son Dakika... Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı
Son Dakika... Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı Son dakika haberi... Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in işlemleri tamamlandı. Sözen savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın emekli maaşı kesildi!
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın emekli maaşı kesildi! Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın emekli maaşı kesildi. Durumu duyuran CHP'li Ali Mahir Başarır "Hukukta böyle bir şey yok. Bir insana emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor" dedi.
Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi
Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi Manavgat Belediyesi Meclisi'nde, belediyeye yönelik operasyondaki tutuklamaların ardından CHP’nin yedek üyeleriyle sağladığı çoğunluk sonrası bugün yapılan oylamada Mehmet Çiçek, Belediye Başkanvekili olarak seçildi.