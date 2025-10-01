Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' iddialarıyla aralarında tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu 'rüşvet', 'yolsuzluk' ve 'zimmete para geçirme' iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda 4 Temmuz'da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında yer aldığı 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınanlardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.