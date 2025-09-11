Son Dakika... Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Temmuz tarihinde gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başka Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı.
Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.