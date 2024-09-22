Manavgat Gençlik Merkezi’nde yangın paniği!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:32

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:32

Manavgat ilçesi Gençlik Merkezi’nde bulunan güç kaynağının alev alması sonucu dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Dumanların etrafı sarmasıyla birlikte panik olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın nedeniyle içeriye giremeyen ekipler, maskelerini takarak binanın içine girdi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından sonra tüm kapı ve camlar açılarak dumanın tahliyesi sağlandı.

Yanan güç kaynağı, itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden sökülerek dışarı çıkarıldı.