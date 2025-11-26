Manavgat'ın çalınan 50 kamyon kumu yerine konuldu ama... Patara’dan çalınan 2 bin 186 kamyonluk kumu ranta kurban gitti

Antalya’nın turizm açısından önemli bir bölgesi olan Manavgat ilçesinden geçtiğimiz günlerde çalınan kumlar, gündemdeki yerini koruyor. 50 kamyon kum çalındığı anlaşılan olaya yurttaşlar yoğun tepki gösterdi, kolluk kuvvetlerinin de devreye girmesiyle çalınan kumlar yerine geri götürüldü. Buna karşın Antalya’nın Kaş ilçesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde olan dünyaca ünlü Patara Plajı, yıllardır kum çalınmasıyla gündeme geliyor.

ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA AĞAÇLANDIRILMIŞTI

Türkiye’nin en uzun plajı olmasıyla da bilinen Patara, endemik bitkilerin de yaşam alanı olarak geçiyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, köylere rüzgarla kum taşınmasının önüne geçilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması yapılan bölgeden 2021’de, yaklaşık 2 milyon metreküp, yani 2 bin 186 kamyon kum çalındı. 50 kamyonluk kum için tüm kuvvetler devreye girerken, 43 kat daha fazla kum çalınan Patara’da yaşanan olayın izleri örtülmeye çalışılıyor. Olayı yargıya taşımak için tutanak tutmak isteyen muhafaza memuru Umut U., süreç boyunca iki kez görevinden alındı. Dönemin Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, o süreçte başlattığı mücadeleyi hâlâ sürdürüyor. Kumun ticaretini yapan iş insanının, kendisine ‘hırsız’ dediği için Durmuş’a açtığı davanın 6. duruşması dün Antalya'da görüldü.

‘HIRSIZA HIRSIZ DEMENİN SUÇ OLDUĞU BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ’

Davaya ilişkin konuşan Durmuş, "Geçen hafta Manavgat sahilinden çalınan kum için herkes seferber oldu. Olması da gerekirdi ama burada 2 milyon metreküp kum çalanlara bu kumlar peşkeş çekildi ve giderek sönümlendirilecek. Hırsıza hırsız demenin suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu kumlar hepimizin geleceğiydi. Bunun da Türk halkının hafızasından çıkmaması gerekir. Bu olay gündemden düşerse bu dava sönümlendirilir ve yapanların yanına kâr kalır” dedi. Durmuş, davanın 17 Mart 2026’ya ertelendiğini söyledi.