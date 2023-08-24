Manavgat Kaymakamı Adil Karataş kimdir? Adil Karataş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Manavgat Kaymakamı olarak görev yapan Abdülkadir Demir, Samsun İlkadım İlçe Kaymakamlığına atanırken, Manavgat Kaymakamlığına Esenler Kaymakamı Adil Karataş atandı.

ADİL KARATAŞ KİMDİR?

Aslen Giresun İl’i Alucra İlçesinden olan Adil Karataş 01.09.1970 İstanbul Beyoğlu İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Niğde Kaymakam Adayı olarak memuriyet görevine başladı. Adil Karataş, Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Gülay Karataş ile evli olup iki çocuk babasıdır. 26 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Esenler Kaymakamı olarak göreve başlayan Adil Karataş, 24 Ağustos günü resmi gazetede yayımlanan kararname ile Manavgat Kaymakamı olarak atandı.





