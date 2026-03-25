Manavgat'ta belediye araçları çarpıştı: Yaralılar var!

25.03.2026 13:13:00
DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nden Hayvan Barınağı yönüne ilerleyen Selçuk Özdek'in kullandığı 07 LEH 79 plakalı Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, aynı yönde giden Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Mevlüt Öz'ün kullandığı 07 LAR 49 plakalı kamyonetle saat 09.00 sıralarında çarpıştı.

Kazada, çöp kamyonundaki Rıza Demirel ve Ahmet Papi Ateş ile kamyonet şoförü Öz ve yanındaki Soner Sarıcan, Abdullah Can, Osman Kuru ve Hasan Arıcı yaralandı.

Yaralıların yardımına ilk koşanlar çalışma arkadaşları oldu. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Mevlüt Öz itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haberler

Yalova'da feci kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Yalova'da feci kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var! Yalova'da işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını aktardı.
Aynı kavşakta 9 yıl sonra yine kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Aynı kavşakta 9 yıl sonra yine kaza yaptı: 2 kişi yaralandı Samsun’da bir sürücü, 9 yıl önce kaza yaptığı aynı kavşakta yeniden kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.
Önce annesini sonra babasını... Bu kazada bir tek Asel bebek hayatta kaldı
Önce annesini sonra babasını... Bu kazada bir tek Asel bebek hayatta kaldı Karabük’te 19 Mart’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 1 yaşındaki Asel bebek, feci kazada önce annesini ardından babasını kaybetti.