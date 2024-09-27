Manavgat’ta araçlar şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Akşam saatlerinde Manavgat - Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Süleyman G.’nin idaresindeki 80 AH 818 plakalı otomobilin akaryakıt istasyonundan D-400 Karayoluna çıkan Mehmet R. G.’nin hakimiyetindeki 07 AOY 810 plakalı otomobille çarptı.
Otomobillerin şarampole yuvarlanarak hurdaya döndüğü kazada araç sürücüleri Süleyman G. ve Mehmet R. G. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Nermin G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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