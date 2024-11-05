Manavgat’ta çalılık yangını paniği: Evlere ulaşmadan söndürüldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde boş arsada çıkan çalılık yangını itfaiyenin müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri Sorgun Mahallesi 8148 Sokak’taki yangın ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, ev ve inşaatlar arasında bulunan boş arsadaki kuru ot ve çalılıktaki yangını kısa sürede söndürdü.
Evlere ulaşmadan söndürülen yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.
Etiketler: #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Antalya
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