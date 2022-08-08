Manavgat'ta kan davası cinayeti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden iner inmez silahlı saldırıda hayatını kaybeden 44 yaşındaki şahsın, kardeşlerinin Diyarbakır Bismil ilçesinde kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları, cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği iddia edildi.
Manavgat Otogar'ında sabah saatlerinde bir cinayet meydana geldi.
Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek Otogar kavşağında otobüsten inen bir şahıs, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otobüste Nazmi Doğan ismiyle seyahat ettiği bildirilen, asıl adının Nazmi Kaplan olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti.
Nazmi Kaplan’ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara yönlendirilirken, olaydaki otobüs ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
"KAN DAVASI OLABİLİR"
Nazmi Kaplan’ı Bismil'de yakın yerlerde oturdukları için şahsen tanıdığını söyleyen otobüs şoförü Zeki Bayındır, "Her ikimiz de Diyarbakır Bismilliyiz. Ben şahsen tanıyorum Kaplan, ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bu arkadaşın ailesi ile bir başka aile arasında alacak verecek meselesinden dolayı bir olay yaşandı. Karşı taraftan 1 kişi öldürüldü. Bu olayın nedeni bu kavga olabilir. Yani kan davası olabilir. Sanırım bizi Diyarbakır’dan buraya kadar takip etmişler. Çünkü yolcu indikten 10-15 saniye sonra silah sesleri duyuldu” dedi.
Hayatını kaybeden Nazmi Kaplan’ın Manavgat’ta ikamet ettiği, inşaatlarda boya badana işi yaptığı ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi.
Video Haberler
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
- Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı