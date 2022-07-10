Manavgat’ta ormanlık alanda korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yurttaşlar ve itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili iki kişi tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 15:23
Manavgat’ta ormanlık alanda korkutan yangın
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Antalya'da Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, mahalle sakinleri ile ekiplerin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Güvenlik güçleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. 



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