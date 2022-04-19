Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı
Antalya'da Manavgat ilçesinde sit alanında bulunduğu belirtilen bir otel, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Begonya Sokak'ta 3. derece sit alanında bulunan otelin, kaçak olduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca yıkımına karar verildi.
Yıkım kararının tebliğ edilmesinin ardından bölgeye giden Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, boşaltılmayan oteldeki eşyaları dışarı çıkardı.
Yıkım sırasında işyeri sahibi ile işletmecisi arasındakısa süreli tartışma yaşandı.
Daha sonra jandarma ve zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle otel binasının yıkımı yapıldı.
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