Manchester United'da Cristiano Ronaldo varsa sorun yok!
İngiltere Premier Lig'in 16.hafta maçında Manchester United deplasmanda Norwich City'yi 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 16.haftasında Manchester United deplasmanda Norwich City ile karşılaştı.
Carrow Road Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.
Ralf Rangnick'in ekibine galibiyeti Cristano Ronaldo'nun 75. dakikada penaltıdan kaydettiği gol getirdi.
Bu galibiyetle birlikte puanıı 27'ye yükselten Manchester United, 5. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Norwich City ise ligin son sırasında konumlandı.
Gelecek hafta Mancheste United, Brentford'a konuk olacak. Norwich City ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.
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