Manifest grubu yine hedef!

13.05.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Daha önce Gaziantep konseri protestolarla hedef alınan Manifest grubu, bu kez Samsun’da bazı platformların konserin iptali çağrısıyla gündemde.

Daha önce Gaziantep’deki konseri engellenmeye çalışılan Manifest grubu bu kez Samsun’da hedef alındı. Samsun Büyük Aile Platformu, 20 Mayıs’ta planlanan konserin “toplumsal hassasiyetler” gerekçesiyle iptal edilmesi için girişim başlattığını açıkladı.

Manifest, 9 Mayıs’taki Gaziantep konseri öncesinde konvoy ve mehter marşıyla protesto edilmelerine karşın kapalı gişe konser vermişti.

Manifest hakkında 6 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta verdikleri konserden sonra soruşturma açılmıştı.

Grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla açılan davada, 3 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

