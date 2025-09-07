'Manifest' grubuna konser soruşturması! Hukukçulardan peş peşe tepki: 'Eğer cinsel ilişki yoksa, bu maddeyi uygulayamazsınız!'

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubu, dün ilk +18 konserini İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdi.

Siyah sahne kıyafetleri ve danslarıyla çok konuşulan grup, ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin kişinin izlediğini açıkladı.

Konser ve grubun sahne performansı sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konsere ilişkin olarak "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

HUKUKÇULARDAN TEPKİ: "HUKUKUN GÖREVİ ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAKTIR"

Manifest grubunun Küçükçiftlik Park'ta düzenlediği +18 ibareli konserle ilgili soruşturma başlatılması, hukukçuların tepkisini çekti.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müzik grubuna 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılması, hukukla açıklanabilecek bir durum değil maalesef" diyerek şunları kaydetti:

"TCK 225 kapsamındaki suç tipleri, yalnızca cinsel nitelikte fiillerin (cinsel ilişki) kamuya açık yerde sergilenmesi halinde uygulanabilir. Oysa sahne performansları, Anayasa’nın 26. maddesi ve AİHS m.10 ile güvence altına alınmış ifade ve sanat özgürlüğü kapsamındadır.

Üstelik 'hayasızca hareketler' maddesi yıllardır kadın hukukçuların eleştirdiği, CEDAW’a aykırı olduğu ve muğlaklığı nedeniyle kaldırmak zorunda olunan bir madde. Toplumun bir kesiminin beğenmediği ya da 'rahatsız edici' bulduğu sanat eserleri cezai yaptırımın konusu olamaz. Hukukun görevi, ahlâki dayatmaları değil, özgürlükleri korumaktır."

"CİNSEL İLİŞKİ YOKSA, BU MADDEYİ UYGULAYAMAZSINIZ"

Eşitlik için Kadın Platformu’ndan (EŞİK) avukat Hülya Gülbahar ise gazeteci Rojda Altıntaş'a konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ilgili kanun maddesinin, alenen cinsel ilişki varsa uygulanabileceğini vurgulayarak, "Eğer cinsel ilişki yoksa, bu maddeyi uygulayamazsınız" dedi.

Avukat Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

“'Hayasızca hareketler’ maddesi 2005 yılında TCK’ya yerleştirilen bir maddeydi. Biz o zaman maddenin ilk haline itiraz ettik. İlk halinde ‘vücudun herhangi bir bölgesinin örtülmemesi’ şeklinde düzenlenmişti.

Mücadele ettik ve maddenin kapsamının ‘teşhircilik’ ile ‘aleni cinsel ilişki’ kavramlarıyla daraltılmasını sağladık. O mücadele kısmı olarak başarılı oldu. Maddeye göre alenen cinsel ilişki varsa uygulanabilir. Eğer cinsel ilişki yoksa, bu maddeyi uygulayamazsınız.”