Manisa Barosu’ndan Yeni Akit Haber Müdürü hakkında suç duyurusu

Manisa Barosu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara ilişkin Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında kamu davası açılması talebiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Manisa Barosu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Merhum Ferdi Zeyrek‘in vefatı üzerine Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kişinin hatırasına hakaret suçlarından iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasını sağlamak üzere baromuzca Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”