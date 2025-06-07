Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde meydana gelen elektrik çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve Başkan Zeyrek hızla hastaneye sevk edildi. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında? Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?





FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Ferdi Zeyrek, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014), Mimarlar Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015) ve Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanlığı (2015-2018) gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. 2012 yılında Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başladı Son üç yıldır ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını anlattı. Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı. Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu belirterek "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

"KALBİ 70 DAKİKA SONRA ÇALIŞTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı hastanenin önünde açıklamalarda bulundu. Özel "Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini, 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk altı-yedi dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra nabzı geriye geldi kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi atıyor, destek olmadan atıyor." * Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra bir kalbin çalışmasıyla gerçekleşti.. Ama Ferdi başkanımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu oluşmadı o bir süre sonra belli olacak" şeklinde konuştu.

FERDİ ZEYREK'İN EŞİ KİM?

Ferdi Zeyrek, 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi ve üç kız çocuğu babasıdır.



