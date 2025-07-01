İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın kimdir? Ulaş Aydın neden gözaltına alındı?

ULAŞ AYDIN KİMDİR?

27 Eylül 1985'te, Ardahan'da dünyaya geldi. Anne ve babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokul eğitimini Iğdır'da, ortaokul ve liseyi Aksaray'da tamamladı. 2003'te Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü tamamlayan Aydın, 2008'den 2015'e kadar aktif olarak okul psikolojik danışmanlığı yaptı.

2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldı. Milletvekili danışmanlığı, metin yazarlığı, raportörlük, siyasal iletişim danışmanlığı ve seçim kampanyası yönetimi işlerini üstlendi. 2019-2020 yılları arasında sosyal alanlarda yer alan dokuz müdürlükten sorumlu Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2020 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı. Covid-19 salgını, 30 Ekim 2020 Bayraklı Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi, sel felaketleri ve orman yangınlarında yüz binlerce kişiye destek sağlayan organizasyonun başında yer aldı.

ULAŞ AYDIN'IN ÖZEL HAYATI

Ulaş Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

ULAŞ AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.