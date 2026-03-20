Manisa'da bayram hazırlığı faciayla bitti: Torunlarına yemek yaparken canından oldu!

20.03.2026 13:57:00
Güncellenme:
DHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 73 yaşındaki Elif Ölmez, bayramda gelecek torunları için hazırladığı yemeği ocakta unutup uykuya daldı. Yemeğin yanması sonucu evi saran yoğun dumandan etkilenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Akpınar Mahallesi 205 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Elif Ölmez, mutfakta hazırladığı yemeği ocakta unutup uyudu. Yemeğin yanmasıyla oluşan yoğun duman kısa sürede evi sardı.

Yalnız yaşayan Ölmez'in yakınları, eve geldiklerinde kendisini hareketsiz halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Ölmez, kurtarılamadı. Ölmez'in bayramda gelecek torunları için yemek hazırladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

