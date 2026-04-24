Manisa'da binlerce sentetik hap ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda şüphelilere ait 1 ev ve araçta arama yapıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda; 4 bin 396 adet sentetik hap ele geçirildi. S.D. (23), E.G. (20), B.G. (19) ve G.Ş. (21) adlı kadın gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.