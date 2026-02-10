Manisa'da bir kişi fabrikanın trafosunda ölü bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 17:49:00
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 24 yaşındaki Engin Dalmış, atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

