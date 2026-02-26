Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da dehşet... 17 yıllık cinayeti miras işlemleri ortaya çıkardı!

Manisa'da dehşet... 17 yıllık cinayeti miras işlemleri ortaya çıkardı!

26.02.2026 11:58:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Manisa'da dehşet... 17 yıllık cinayeti miras işlemleri ortaya çıkardı!

Miras işlemleri için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan kadının 17 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili öldürülen Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Köse ve eski eniştesi Ufuk Köse gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

2009 yılında kaybolan Ebru Koyuncu için yakınları, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından miras işlemleri sırasında jandarmaya başvurdu. Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'ndeki ikamet adresi nedeniyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü. Yapılan ayrıntılı araştırmada genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında; Ebru Koyuncu'nun o dönem, ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı belirlendi. İddiaya göre; ikili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru Koyuncu hamile kaldı. Çıkan tartışmanın ardından şüphelinin genç kadını iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

ABLA VE ENİŞTE GÖZALTINDA!

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede yapılan kazıda maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından abla Fatma Köse ve Ufuk Köse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında abla Fatma Köse "Pişman mısınız?" sorusuna "Söyleyecek sözüm yok" derken, cinayeti Ufuk Köse'nin işlediği ifadelerinde bulundu.

Image

İlgili Konular: #Cinayet #Manisa #miras

İlgili Haberler

Yıllardır kayıp olarak aranıyordu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yıllardır kayıp olarak aranıyordu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski eniştesinin cinayeti itiraf etmesi üzerine İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yapılan kazıda, genç kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçaları bulundu.
44 yıllık cinayet sigara izmaritiyle çözüldü
44 yıllık cinayet sigara izmaritiyle çözüldü California’da 1982 yılında öldürülen 13 yaşındaki Sarah Geer cinayeti, 44 yıl sonra DNA analizi ve genetik soyağacı yöntemiyle çözüldü. Katil, yere attığı bir sigara izmaritinden elde edilen DNA sayesinde yakalanırken, mahkeme sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti.
İnternetten tanıştığı kişiyi öldürmüştü: Cinayet delilini çukura atmış!
İnternetten tanıştığı kişiyi öldürmüştü: Cinayet delilini çukura atmış! Antalya Konyaaltı'nda internetten tanıştığı İlhan Çobanoğlu’nu vahşice öldüren Yunus Emre Çetin'in, cinayetin izlerini silmek için maktulün cep telefonunu foseptik çukuruna attığı ortaya çıktı. Polisin titiz çalışmasıyla çukurdan çıkarılan telefon incelemeye alınırken, katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.