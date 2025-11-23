Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi kurtarılamadı!

Manisa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi kurtarılamadı!

23.11.2025 08:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Manisa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi kurtarılamadı!

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde inşaat çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Acı olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi.

İddiaya göre, vinç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçilerden 28 yaşındaki Alperen Sarp, yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Alperen Sarp’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #inşaat işçisi #Elektrik akımı