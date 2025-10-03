Manisa’da kan donduran olay: Kız kardeşine işkence görüntülerini sosyal medyadan paylaştı

Manisa’da çekildiği öne sürülen bir video sosyal medyada infial yarattı. İddiaya göre 19 yaşındaki bir şahıs, 16 yaşındaki kız kardeşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döktü. O anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki topladı.

16 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNE İŞKENCE

Henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası 19 yaşındaki şahsın, kız kardeşine uyguladığı şiddeti kayda alarak paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, genç kızın darp edilmesinin ardından üzerine kaynar su döküldüğü görüldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülere kullanıcılar sert tepki gösterdi. Binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek zanlının yakalanması çağrısında bulundu.