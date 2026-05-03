Manisa’da kardeş dehşeti: Ağabeyini bıçaklayarak katletti

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karataş mevkisinde meydana geldi.

Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONLANDI

Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu’yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.