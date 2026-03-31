Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da korkunç olay... Boşanma aşamasında olduğu kadının evinde katliam yaptı!

31.03.2026 10:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Manisa'da Ömer Coşkun adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Ömer Coşkun (28) adlı erkek, sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu kadının Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada silahla boşanma aşamasında olduğu Şadiye Nur Coşkun (20), annesi Fatma Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABASININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C.'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORUMA KARARI YİNE KORUMADI!

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasında olduğu kadına 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

İlgili Konular: #Manisa #boşanma #erkek şiddeti

