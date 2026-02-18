Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa’da sağanak esareti... İki araç derede mahsur kaldı!

Manisa’da sağanak esareti... İki araç derede mahsur kaldı!

18.02.2026 09:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Manisa’da sağanak esareti... İki araç derede mahsur kaldı!

Turgutlu ilçesinde bulunan Karacaali Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 2 araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, bölgeye gelen ekipler araçları bulundukları yerden kurtardı.

Derbent Mahallesi’nde bulunan Karacaali Deresi’nde dün akşam saat 22.30 korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; sağanak yağışla birlikte dere yatağında suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı. Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak araçların bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

İlgili Konular: #araç #Manisa #sağanak yağış #Mahsur

İlgili Haberler

Çanakkale’de iki çay taştı... Yollar ulaşıma kapandı, işletmeler sular altında kaldı!
Çanakkale’de iki çay taştı... Yollar ulaşıma kapandı, işletmeler sular altında kaldı! Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ardından Kepez Çayı ve Sarıçay taştı. Belediye ekipleri taşkın riskine karşı çayların çevresinde önlem aldı.
Meteoroloji açıkladı: 18 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 18 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Aydın, İzmir, Muğla, Hatay, Isparta, Konya, Düzce, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da sağanak;, Edirne, Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın ise; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü... Edirne'de kar yağışı başladı
Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü... Edirne'de kar yağışı başladı Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.