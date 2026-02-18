Manisa’da sağanak esareti... İki araç derede mahsur kaldı!

Derbent Mahallesi’nde bulunan Karacaali Deresi’nde dün akşam saat 22.30 korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; sağanak yağışla birlikte dere yatağında suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı. Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak araçların bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.