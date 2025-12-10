Manisa'da sokak köpeklerini topladıkları ileri sürülen 4 muhtar hakkında suç duyurusu

Manisa Hayvanları Koruma Derneği, 3 Aralık günü kurulan bir WhatsApp grubunda sokak köpeklerinin toplandığı ve toplatılmasının teşvik edildiği iddiaları sonrası Nurlupınar Mahallesi Muhtarı Mehmet A., Sarıalan Mahallesi Muhtarı İmran G., Kocatepe Mahallesi Muhtarı Yılmaz A. ve Akpınar Mahallesi Muhtarı Erol Y. hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Manisa Adliyesi önünde hayvanseverler tarafından basın açıklaması yapıldı.

"FOTOĞRAF VE YAZIŞMALARA ELİMİZE ULAŞTI"

Hayvanseverler adına konuşan avukat Özdemir Onur Süer, "Manisa'mızda bulunan muhtarlar ile köpek toplayan kişiler arasında koordinasyon amacıyla bir WhatsApp grubu kurulduğu; Nurlupınar, Sarıalan, Kocatepe ve Akpınar mahalle muhtarları başta olmak üzere bazı muhtarların sokakta yaşayan köpekleri, toplama görev ve yetkileri olmamasına rağmen 'muhtar' sıfatını kullanarak bu işleri yaptıklarına ve teşvik edildiklerine dair fotoğraflar ile WhatsApp yazışmalarının bulunduğuna ilişkin bilgiler elimize ulaştı. İlgili konuşmalarda 'Ödül var mı?' şeklindeki ifadelerle yaşam hakkı üzerinden alaycı bir yaklaşım sergileyen, kamu görevini usulsüz şekilde üstlenen muhtarlar dahi bulunmaktadır. İlgili muhtarların yetkileri dışında sokak hayvanı toplama, alıkoyma, kötü muameleye yönlendirme, hayvanları üçüncü kişilere teslim etme, belediye görevlisiymiş gibi yetki kullanma faaliyetlerinde bulundukları anlaşılmaktadır. HAKDEM olarak bu ihbarlar doğrultusunda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettik. Savcılık, şikayetimizi ciddiye alıp, bu kişilerin telefonlarında inceleme yaptığı takdirde, bahsettiğimiz konuşma ve fotoğraflardan çok daha fazlası ortaya çıkacaktır" dedi.

"MUHTARLARIN HAYVAN TOPLAMA VEYA ALIKOYMA YETKİSİ YOKTUR"

Avukat Süer, "Ayrıca bu faaliyetlerle ilişkili olarak ilçede veya ilde görev yapan mülki amirler tarafından kanuna aykırı şekilde hayvan toplama talimatı verildiği tespit edilirse, bu kişilerin de soruşturulması gerekmektedir. Muhtarların hayvan toplama veya alıkoyma yetkisi yoktur. Ne yasa ne de mevzuatta muhtarlara 'toplama', 'taşıma', 'geçici alıkoyma' veya konuya ilişkin herhangi bir yetki tanınmıştır. Kamu gücü yetkisi içeren görevlerin devri mümkün değildir. Hayvanlar yalnızca eğitimli personel ve uygun araçlarla toplanabilir. Ayrıca görevi ve eğitimi olmadığı halde keyfi olarak hayvanların toplatılması hakkında işlem yapılmaması veya buna sessiz kalınması; hayvanseverler ile kamu görevlilerini karşı karşıya getirecek, kaos ortamı yaratacak ve toplumsal barışı bozacaktır. Daha önce 'Görevinizi yapın' demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada ilgili muhtarları, kendilerine bir talimat verilmiş olsa dahi görevleri olmayan ve aynı zamanda kanunsuz olan işleri yapmamaları konusunda uyarıyoruz ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.