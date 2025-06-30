Manisa, İzmir, Bilecik... Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Bodrum'da orman yangını!

Yangın, Bodrum Ortakent Mahallesi'nde bir AVM yakınında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına müdahale için bölgeye arazöz ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol alabilmek için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.
AVM TAHLİYE EDİLDİ
Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yakınındaki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.