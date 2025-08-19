Manisa'nın plaka kodu ne? Manisa'nın plaka numarası kaç? Manisa ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 12:21:00
Manisa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MANİSA’NIN PLAKA KODU NEDİR?

Manisa’nın plaka kodu 45 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 45 sayısı, Manisa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Manisa’da araç plakaları, 45 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Manisa Plaka Kodunun Anlamı

Manisa’nın plaka kodu olan 45, alfabetik sıralamada Kırklareli (39) ile Kahramanmaraş (46) arasında yer alır. Bu numaralandırma sistemi sayesinde her ilin kendine özgü plaka kodu bulunmaktadır.

Manisa ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Manisa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Ahmetli    45 A
Akhisar    45 H, 45 HU
Alaşehir    45 AL
Demirci    45 D
Gölmarmara    45 G
Gördes    45 GR
Kırkağaç    45 K
Köprübaşı    45 KB
Kula    45 KL
Salihli    45 S, 45 SL
Sarıgöl    45 SG
Saruhanlı    45 SH
Selendi    45 SE
Soma    45 SM
Şehzadeler    45 T, 45 TB
Turgutlu    45 T, 45 TU
Yunusemre    45 Y, 45 YM

