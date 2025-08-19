Manisa'nın plaka kodu ne? Manisa'nın plaka numarası kaç? Manisa ve ilçelerinin plaka harfleri...

Manisa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MANİSA’NIN PLAKA KODU NEDİR?

Manisa’nın plaka kodu 45 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 45 sayısı, Manisa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Manisa’da araç plakaları, 45 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Manisa Plaka Kodunun Anlamı

Manisa’nın plaka kodu olan 45, alfabetik sıralamada Kırklareli (39) ile Kahramanmaraş (46) arasında yer alır. Bu numaralandırma sistemi sayesinde her ilin kendine özgü plaka kodu bulunmaktadır.

Manisa ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Manisa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Ahmetli 45 A

Akhisar 45 H, 45 HU

Alaşehir 45 AL

Demirci 45 D

Gölmarmara 45 G

Gördes 45 GR

Kırkağaç 45 K

Köprübaşı 45 KB

Kula 45 KL

Salihli 45 S, 45 SL

Sarıgöl 45 SG

Saruhanlı 45 SH

Selendi 45 SE

Soma 45 SM

Şehzadeler 45 T, 45 TB

Turgutlu 45 T, 45 TU

Yunusemre 45 Y, 45 YM