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Manisa’nın telefon kodu kaç? Manisa’nın alan kodu kaç?

Manisa’nın telefon kodu kaç? Manisa’nın alan kodu kaç?

17.07.2025 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Manisa’nın telefon kodu kaç? Manisa’nın alan kodu kaç?

Ege Bölgesi’nde yer alan Manisa, tarihi geçmişi, tarımsal üretimi ve sanayi potanseliyle dikkat çeken önemli bir şehirdir. Sardes Antik Kenti gibi tarihî zenginliklere de ev sahipliği yapan şehir, kültürel açıdan da zengindir. Telefonla iletişimde Manisa’nın kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Manisa’nın telefon kodu kaç? Manisa’nın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Manisa önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Manisa'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Manisa’nın telefon kodu kaç? Manisa’nın alan kodu kaç?

MANİSA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Manisa iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0236’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Manisa için bu kod 236 olarak belirlenmiştir.

MANİSA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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