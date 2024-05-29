Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri başlıyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:26

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:26

Bu yıl 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ çeşitli etkinliklerle kapsamlı bir şekilde kutlanacak. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan etkinlikler kapsamında doğa dostu Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anılacak. 1. Yeşil Manisa Zirvesi, Tarzan Yürüyüşü, ‘Anılarla Tarzan’ Paneli, doğa temizliği, doğa yürüyüşü, ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ gibi programlarla, daha temiz bir çevre vurgusu yapılacak.

TÜM MANİSALILARI DAVET

6 gün boyunca şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin hayatını, Manisa’yı tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde ağaçlandırmaya adadığını ve yaşamı boyunca binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti. Başkan Ferdi Zeyrek, “Tek kaygısı Spil Dağı’nı ağaçlandırmak, yeşili korumak ve doğa sevgisini aşılamak olan Ahmet Bedevi, tüm çocuklara örnek olarak, gelecek nesillere çevre koruma bilinci kazandırdı. Bizler de hayatını yeşile ve doğaya adayan Manisa Tarzanı’nı düzenlenen programlarla anacağız. Hizmet dönemimizde Manisa Tarzanı’nın doğaya olan sevgisini kendimize rehber edineceğiz. Tüm Manisalıları Manisa Tarzanı’nı anmaya ve Çevre Günlerinde etkinliklerini takip etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER ŞÖYLE OLACAK

31 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Türkiye’nin bilinen ilk çevrecilerinden olan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin mezarı başında anılmasıyla başlayacak olan programlar şu şekilde devam edecek;

10.30 ‘Çocukların Gözünden Tarzan’ resim sergisi (Fatih Sergi Salonu)

11.00 ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ açılış töreni (Ağlayan Kaya)

11.30 Tarzan Yürüyüşü (Ağlayan Kaya - Kumludere Caddesi- İzmir Caddesi-İbrahim gökçen Bulvarı- Alçıtepe Caddesi-Ulupark Hanımlar Aile Çay Bahçesi)

12.30 Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin ruhuna ithafen mevlid okutulması (Hatuniye cami)

13.30 Pilav-ayran ikramı (Hatuniye cami)

16.00 ‘Anılarla Tarzan’ Paneli ve İlhan Şeşen Dinletisi, 1.Oturum Konuşmacılar, Hakkı Avan (Yazar), Bedriye Aksakal (Araştırmacı - Yazar), Mustafa Pala (Yazar) - (Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

19.00 Onur Erol Çim Konseri (Atatürk Kent Park)

21.00 ‘Manisa Tarzanı filmi gösterimi (Atatürk Kent Park)

1 Haziran Cumartesi

10.00 Doğa temizliği (1. alan Ağlayan Kaya mevkii-2. alan Uncubozköy Mevkii)

18.00 Bisiklet Turu (Toplanma Yeri Çanakkale Müzesi)

2 Haziran Pazar

09.00 Doğa yürüyüşü (1. Güzergah At alanı-Spil Zirve, 2. Güzergah Türkmenköyü-Su Uçan Şelalesi)

10.00 Ağaç dikimi (Grandmedical Arkası Menemen Yolu Üzeri)

3 Haziran Pazartesi

10.00 1. Yeşil Manisa Zirvesi (Double Tree By Hilton)

14.00 ‘Doğaya Sevgi Sözümüz Var’ sergisi (Kültür Merkezi Lale Fuaye)

18.30 ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Gençlerle Buluşuyor (Tarzan Parkı)

Arıcılık Merkezi Ziyareti (Gölmarmara)

4 Haziran Salı

10.30 1. Yeşil Manisa Zirvesi (Double Tree By Hilton)

14.00 Çevre ve Farkındalık Etkinliği (Tarzan parkı)

16.00 Atıklarla Çalıyoruz (Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi)

5 Haziran Çarşamba

10.30 1. Yeşil Manisa Zirvesi (Double Tree By Hilton)

14.00 Atölye Çalışmaları (Atatürk Kent Park)