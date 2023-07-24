Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, bazı evler yandı
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Manisa Saruhanlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa'da rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler bazı evleri küle çevirdi. Kahramanmaraş'ta ise yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.
TAHLİYELER BAŞLADI
Öte yandan yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesine yöneldi. Kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, yurttaşların tahliye edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan yurttaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor.
Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale ekibi ve 70 personelin yanı sıra 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Makilik alandaki yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
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