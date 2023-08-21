Manisa'da 10 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 10 kişi, hastaneye başvurdu.
Akhisar’ın Selvili Mahallesi'nde, iddiaya göre düğün yemeğine katılanlardan 10 kişi, verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı. Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 10 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.
DURUMLARI İYİ
Hastaneye başvuranların ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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