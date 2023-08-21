Manisa'da 10 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 10 kişi, hastaneye başvurdu.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:06
Manisa'da 10 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
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Akhisar’ın Selvili Mahallesi'nde, iddiaya göre düğün yemeğine katılanlardan 10 kişi, verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı. Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 10 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

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Hastaneye başvuranların ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Manisa düğün yemek

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