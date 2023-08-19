Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama

Yaşadığı tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Hatipoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:17
Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama
Abone Ol google-news

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dün gece geç saatlerde tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaenye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın"


Nihat Hatipoğlu

İlgili Haberler

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
8 yaşındaki çocuğun Nihat Hatipoğlu’nun programında ağladığı görüntüler tartışma yarattı: RTÜK’ten cesaret alıyorlar!

8 yaşındaki çocuğun Nihat Hatipoğlu’nun programında ağladığı görüntüler tartışma yarattı: RTÜK’ten cesaret alıyorlar!

En Çok Okunan Haberler