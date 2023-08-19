Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:17

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:17

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dün gece geç saatlerde tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaenye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın"