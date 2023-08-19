Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama
Yaşadığı tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Hatipoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" ifadelerini kullandı.
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dün gece geç saatlerde tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaenye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.
Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın"
Sevgili dostlar.Dün ani bir rahatsızlığım oldu.Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız.Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez.Duayla kalın— Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 19, 2023
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