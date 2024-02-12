Manisa’da 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde 11 ayrı suçtan, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.’yı(32) yakalamak için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma neticesinde şüphelinin Keli Mahallesi’nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Şüpheli F.A., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine evine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber