Manisa'da 2 ilçede 'ruhsatsız silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Manisa'nın Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da 2 ilçede 'ruhsatsız silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:50

Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla, jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, 2 ilçede sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ahmetli ve Kırkağaç jandarma ekipleri, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca namlusu, 8 ruhsatsız tüfek, 12 tabanca şarjörü, 730 tabanca mermisi, 8 namlu açma aparatı, 54 muhtelif tabanca parçası, 248 tüfek kartuşu ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor. 


Etiketler: #Manisa

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