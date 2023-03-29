Manisa’da açılması planlanan jeotermal kuyusuna tepki: Doğayla savaşma kaybederiz!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 10 ayrı ilçede 18 jeotermal kuyusu açılması kararı aldı. Hazırlanan projeye halktan ve sivil toplum örgütlerinden büyük tepki geldi.

Projeye karşı çıkan ve çevresel yıkıma yol açacağı gerekçesiyle itiraz eden bölge halkı ve çevre örgütleri soluğu Manisa Defterdarlığı önünde aldı.

Bina önünde toplanan çevreci yurttaşlar “JES’lere hayır” sloganları ve üzerinde “Doğayla savaşma kaybederiz!” pankartlar eşliğinde kararı protesto etti. Açılacak yeni jeotermal kuyularının Manisa ile birlikte İzmir’e de kaynak sağlayan Gediz Havzası’nı tehdit ettiğini duyuran Manisa Çevre Platformu üyeleri yapılacak ihalelerin ertelenmesini ve JES projelerinin hepsinden vazgeçilmesini talep etti. Büyük bölümü tarım ve hayvancılık ile geçinen bölge halkı ve üretimin zarar göreceğini aktaran yurttaşlar “Jeotermale değil, sağlığımız için temiz hava, temiz su, temiz toprağa ihtiyacımız var” diyerek alkışlarla eylemlerine son verdi.

Yurttaşlar aralarında tarım arazilerinin de bulunduğu yerlere açılmak istenen JES’lere karşı eylem yaptı. Defterdarlık önünde “JES’lere hayır” sloganları attı.

