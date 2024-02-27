Manisa’da bin 510 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 510 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:10
Manisa’da bin 510 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 510 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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